Позирующего на камеру медвежонка сняли на видео на Сахалине

Жители Южно-Сахалинска по пути в Углегорск встретили медвежонка

Жители Южно-Сахалинска по пути в западную часть острова встретили медвежонка и сняли его на видео. Соответствующим роликом они поделились с Telegram-каналом «Углегорские ведомости».

На размещенных в сети кадрах видно, что маленький хищник сидит на дереве, обхватив ствол лапами, смотрит на автомобиль с людьми и буквально позирует на камеру.

Отмечается, что инцидент произошел на дороге Углегорск — Красногорск. «Приезжали в гости в Углегорск и увидели этого прекрасного мишку. Дети у меня просто пищали от радости, было столько эмоций!» — поделилась автор видео.

Ранее туристы обнаружили следы медведя на магнитном песке у Белых скал острова Итуруп. На записи были запечатлены крупные отпечатки лап хищника на пляже с титано-магнетитовым вулканическим песком.