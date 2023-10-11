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09:29, 11 октября 2023Моя страна

Позирующего на камеру медвежонка сняли на видео на Сахалине

Жители Южно-Сахалинска по пути в Углегорск встретили медвежонка

Жители Южно-Сахалинска по пути в западную часть острова встретили медвежонка и сняли его на видео. Соответствующим роликом они поделились с Telegram-каналом «Углегорские ведомости».

На размещенных в сети кадрах видно, что маленький хищник сидит на дереве, обхватив ствол лапами, смотрит на автомобиль с людьми и буквально позирует на камеру.

Отмечается, что инцидент произошел на дороге Углегорск — Красногорск. «Приезжали в гости в Углегорск и увидели этого прекрасного мишку. Дети у меня просто пищали от радости, было столько эмоций!» — поделилась автор видео.

Ранее туристы обнаружили следы медведя на магнитном песке у Белых скал острова Итуруп. На записи были запечатлены крупные отпечатки лап хищника на пляже с титано-магнетитовым вулканическим песком.

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    Варвара Кошечкина
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