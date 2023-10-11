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12:01, 11 октября 2023Наука и техника

Раскрыта надежность искусственных водоемов древних майя

PNAS: водные растения очищали воду в водоемах древних майя

Фото: Mike McDonald / Reuters

Искусственные водоемы древних майя могут служить образцом для разработки современных систем водоснабжения благодаря использованию растений, которые надежно фильтруют и очищают воду. Это раскрыли ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, которые опубликовали результаты исследования в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Известно, что майя строили резервуары, которые использовались более чем 1000 лет, снабжая питьевой водой от тысяч до десятков тысяч человек в городах во время засушливых сезонов, длящихся в течение пяти месяцев, а также в периоды продолжительных засух. Кроме того, система водоснабжения, состоящая из каналов, плотин и шлюзов позволяла заниматься сельским хозяйством на плодородных почвах в отсутствие естественных водоемов поблизости.

Для фильтрации воды майя использовали кварцевый песок и цеолит, которые транспортировались на огромные расстояния из мест добычи к крупным городам, таким как Тикаль. Для предотвращения застаивания воды также использовались водные растения, которые до сих пор произрастают в Центральной Америке, включая рогоз, осоку и камыш. Они уменьшали мутность и поглощали азот и фосфор, предотвращая цветение водорослей.

По словам авторов, водоемы майя, в которых использовались водные растения для фильтрации и очистки воды, могут служить образцом естественных и устойчивых водных систем для удовлетворения будущих потребностей в воде у современного общества. Искусственные водно-болотные угодья имеют много преимуществ перед традиционными системами очистки сточных вод, обеспечивая менее дорогую и высокоэнергосберегающую технологию очистки.

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    Александр Еникеев
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