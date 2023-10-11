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08:31, 11 октября 2023Забота о себе

Влияние секса на качество сна объяснили

Фото: DANNY G / Unsplash

Секс-коуч Кейт Тейлор прокомментировала исследование американской клиники Atrium, согласно которому 59 процентов женщин лучше спят после секса. Ее цитирует The Sun.

По словам Тейлор, секс может быть веселой и объединяющей пару альтернативой снотворным средствам. «Когда мы занимаемся сексом, в организме вырабатываются гормоны пролактин и окситоцин, которые, как и снотворные, вызывают дремоту», — объяснила влияние интима на качество и крепость сна специалистка.

Также она рекомендовала наиболее удачные позы. «Для расслабленного секса выбирайте позы, обеспечивающие близкий контакт и объятия — миссионерскую, например, а не по-собачьи — потому что контакт кожа к коже помогает выработке окситоцина», — заключила Тейлор.

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Ранее психолог и сексолог Олег Шевченко прокомментировал исследование ученых Массачусетского университета, обнаруживших, что в среднем мужчины перестают вести интимную жизнь в 64 года, а женщины — в 58 лет. Он указал на то, что женское либидо может меняться в зависимости от гормонального фона, настроения или наличия гинекологических заболеваний.

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    Александра Лисица
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