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10:27, 11 октября 2023Россия

В Москве умер сын соратника Мао Цзэдуна

Сын соратника Мао Цзэдуна умер в квартире на Фрунзенской набережной в Москве

Фото: Thomas Peter / Reuters

Сын китайского революционера Ван Мина, соратника бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна, умер в квартире на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, мужчине было 84 года. Ван Дань Джи обнаружили без признаков жизни 10 октября.

Удалось выяснить, что он был сыном Ван Мина — китайского революционера и соратника Мао Цзэдуна. Ван Мин проходил учебу в Советском Союзе, а после поражения Японии и образования КНР вернулся в Китай, где занял пост заместителя председателя Комитета по политическим и правовым вопросам КНР.

Когда у Ван Мина возникли проблемы со здоровьем, он вернулся в СССР. Известно, что в Москве в начале 2000-х он занимал пост в «Российско-Китайском центре торгово-экономического сотрудничества».

Ранее сообщалось, что старший сын первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Айрат выставил на продажу роскошный автомобиль за миллионы рублей.

Стоимость транспортного средства составляет 29 миллионов рублей. При этом продавец подчеркнул, что его интересуют только реальные покупатели, а обмен он не рассматривает.

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    Анна Щербакова
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