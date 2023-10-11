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19:05, 11 октября 2023Среда обитания

В России оценили вероятность кризиса на рынке недвижимости

Эксперт Таганов: кризис на российском рынке недвижимости маловероятен
СюжетРынок недвижимости в России

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В нынешних условиях кризис на рынке недвижимости в России маловероятен, заявил NEWS.ru руководитель аналитического центра компании «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

«Пока ничего плохого не происходит», — сказал эксперт. Он также не увидел предпосылок для кризиса в будущем. Таганов отметил, что в связи с ростом ставок банков должен произойти отток покупателей, но считает, что это не станет критичным для рынка: не стоит ждать повального замораживания сделок и отказов от покупок жилья.

Прогнозировать кризис сложно, потому что политическая и экономическая ситуация в настоящее время меняется быстро, добавил эксперт. Кардинальные изменения происходят несколько раз в год, что влияет на рынок недвижимости.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов заявил, что на рынке недвижимости в России стала слишком большой разница между стоимостью аренды квартиры и покупки ее в ипотеку. Например, квартиру стоимостью 12 миллионов в Москве можно снять за 40 тысяч рублей в месяц. Выплаты по займу же составят 130 тысяч рублей в месяц. Эксперт посчитал такую ситуацию предпосылкой для кризиса на рынке.

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    Мария Черкасова
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