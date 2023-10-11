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13:03, 11 октября 2023Моя страна

В здании вокзала на Камчатке пройдет посвященный эпохе импрессионизма концерт

В здании Морского вокзала на Камчатке пройдет фестиваль «Звук вокруг»

Фото: Alexander Piragis / Shutterstock / Fotodom

Посетители и пассажиры Морского вокзала на Камчатке станут зрителями концерта, посвященного эпохе импрессионизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов фестиваля «Звук вокруг».

Мероприятие пройдет в пятницу, 13 октября, в здании вокзала в Петропавловске-Камчатском. «Российский электронный музыкант Aeger Smoothie исполнит произведения, написанные специально для фестиваля. Музыкант вдохновлялся творческим наследием самого известного импрессиониста в мире музыки Клода Дебюсси и уникальной красотой природы Камчатки», — рассказали в оргкомитете фестиваля.

Фестиваль «Звук вокруг» Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина открылся на Камчатке 6 октября. Его гости в течение трех недель смогут слушать музыку разных эпох. В программу, помимо концертов, включены творческие лаборатории, лекции, встречи с художниками.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 15 октября состоится беседа-концерт о русском фольклоре. Автор книги «Ведьмина роща» Елена Абрамкина расскажет о том, как писатели используют русский фольклор при создании книг в жанре фэнтези.

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    Карина Черных
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