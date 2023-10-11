Звезда сериала «Счастливы вместе» вышла на сцену после пьяного скандала

Звезда сериала «Счастливы вместе» Захарова вышла на сцену после пьяного скандала

Российская актриса театра и кино, исполнившая роль Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», Юлия Захарова вышла на сцену после пьяного скандала на прощании с артистом Вячеславом Гришечкиным. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Захарова приняла участие в спектакле «Любовнички» в Санкт-Петербурге, после которого некоторое время посидела с коллегами по постановке в гримерке и пару раз вышла покурить с российским актером Тарзаном Глушко. Ближе к ночи артистка, находясь в трезвом состоянии, уехала в отель.

После этого актриса отправилась в Тулу, где сыграла в том же спектакле. Как отмечает издание, на сцене Захарова выглядела «обворожительно».

Ранее сообщалось, что звезду сериала «Счастливы вместе» пытались отрезвить в течение двух недель. В окружении артистки рассказывали, что в день прощания с Гришечкиным актриса смешала антидепрессанты с «приличной дозой алкоголя». Тогда Захарова выглядела похудевшей, плакала, после чего нагрубила окружающим во время разговора с журналистами, а также не смогла устоять на ногах и ждала такси, сидя на бордюре.