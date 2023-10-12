42-летняя теннисистка Серена Уильямс показала архивное фото в бикини

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась архивным снимком в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя спортсменка показала фото, на котором она позирует в бикини черного цвета. Волосы знаменитости на снимке собраны в небрежный хвост, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. На размещенном кадре видно, что в пупке Уильямс также присутствует пирсинг.

«Делюсь фото, сделанным в очень далекие времена моей жизни», — гласит подпись к сторис.

В сентябре Серена Уильямс высмеяла фото Ким Кардашьян в бикини с ракеткой в руках. «Так точно не стоит держать ракетку. Очевидно, мне нужно преподать тебе несколько уроков», — высказалась спортсменка.

Серена Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде: у нее 23 титула. Также на счету спортсменки четыре золотые олимпийские медали (три из них — за победу в соревнованиях в парном разряде). Она завершила карьеру в 2022 году.