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07:30, 12 октября 2023Ценности

42-летняя теннисистка Серена Уильямс показала архивное фото в бикини

Серена Уильямс

Серена Уильямс. Фото: @serenawilliams

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась архивным снимком в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя спортсменка показала фото, на котором она позирует в бикини черного цвета. Волосы знаменитости на снимке собраны в небрежный хвост, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. На размещенном кадре видно, что в пупке Уильямс также присутствует пирсинг.

«Делюсь фото, сделанным в очень далекие времена моей жизни», — гласит подпись к сторис.

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В сентябре Серена Уильямс высмеяла фото Ким Кардашьян в бикини с ракеткой в руках. «Так точно не стоит держать ракетку. Очевидно, мне нужно преподать тебе несколько уроков», — высказалась спортсменка.

Серена Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде: у нее 23 титула. Также на счету спортсменки четыре золотые олимпийские медали (три из них — за победу в соревнованиях в парном разряде). Она завершила карьеру в 2022 году.

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    Карина Черных
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