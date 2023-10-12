Анастасия Ивлеева начала карьеру певицы и анонсировала собственный трек

Актриса, телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева рассказала о том, что стала певицей. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда сериала «Монастырь» опубликовала видео, на котором танцует, а также написала: «Так! Не орать! Ваша госпожа, слуга и рабыня (я) уже завтра выпускает свой первый трек! Никаких больше спойлеров, просто coming soon полнейший». Больше никаких подробностей о предстоящей композиции и своем музыкальном творчестве блогерша раскрывать не стала.

В сентябре в сети оценили внешность Анастасии Ивлеевой после похудения словами «как из концлагеря».

Ранее стало известно о заработке российского композитора, продюсера и пианиста Игоря Крутого на основанной им

«Академии современного искусства».