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04:53, 12 октября 2023Россия

Авиакомпании начнут проверят при задержках из-за неисправности бортов

«Известия»: авиакомпании будут проверят при задержках из-за неисправности бортов

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Минтранс России обязал Госавианадзор проверять авиаперевозчиков на предмет задержек или отмен рейсов из-за технической неисправности самолетов. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, также под надзор попадут разработчики авиатехники за отказы в работе их бортов. Уточняется, что проверку начнут после нахождения пяти фактов отмены или переноса рейса более чем на шесть часов из-за технеисправности самолета в течение 90 дней, если на нем совершили более ста рейсов.

Помимо этого, выявление за год трех и более ошибок даст право надзору на проверку как инженера, так и производителя.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон о повышении в четыре раза штрафа для авиаперевозчиков за задержку вылета воздушного судна.

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    Юлия Мискевич
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