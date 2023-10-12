Авиакомпании начнут проверят при задержках из-за неисправности бортов

«Известия»: авиакомпании будут проверят при задержках из-за неисправности бортов

Минтранс России обязал Госавианадзор проверять авиаперевозчиков на предмет задержек или отмен рейсов из-за технической неисправности самолетов. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, также под надзор попадут разработчики авиатехники за отказы в работе их бортов. Уточняется, что проверку начнут после нахождения пяти фактов отмены или переноса рейса более чем на шесть часов из-за технеисправности самолета в течение 90 дней, если на нем совершили более ста рейсов.

Помимо этого, выявление за год трех и более ошибок даст право надзору на проверку как инженера, так и производителя.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон о повышении в четыре раза штрафа для авиаперевозчиков за задержку вылета воздушного судна.