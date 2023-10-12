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18:21, 12 октября 2023Моя страна

Башни Казанского кремля отреставрируют к форуму

Башни Казанского кремля отреставрируют к концу марта 2024 года

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

К XIV международному экономическому форуму «Россия-исламский мир: KazanForum» отреставрируют башни Казанского кремля. Об этом сообщает «КП-Казань».

Реставрацию планируется завершить к концу марта 2024 года. На это выделено 5,8 миллиона рублей. Работы проведут в Тайницкой, Преображенксой, Пятигранной и других башнях.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области открылся архитектурный парк «Ключи». Уточняется, что новый парк располагается на территории природного комплекса «Морелеса», в 40 километрах от Тюмени.

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    Алиса Удовик
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