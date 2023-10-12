Блогерша впервые намочила бикини Shein и осталась с розовыми волосами

Блогерша Молли Хопкинс впервые намочила бикини марки Shein и показала результат. Соответствующее видео опубликовано в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 100 тысяч подписчиков.

Девушка рассказала, что приобрела ярко-розовый купальник указанного бренда и осталась недовольна его качеством. Она примерила комплект и погрузилась в нем в воду, после чего обнаружила, что концы ее волос стали розовыми. На размещенных кадрах юзерша предстала в упомянутой одежде и с заплетенными в две косы прядями, поменявшими оттенок.

Кроме того, ее белый топ также окрасился из-за бикини и покрылся пятнами. «Бесплатный краситель?» — иронично отметила автор видео.

В сентябре сообщалось, что блогерша Шантель (фамилия неизвестна) с никнеймом @chantellemarie.fit надела легинсы марки Shein и они лопнули на ней во время тренировки в спортзале. Девушка сняла, как выполняет упражнение для укрепления мышц ног в фитнес-клубе. Однако инфлюэнсерше пришлось остановить занятие в середине подхода, поскольку она заметила неисправность своего гардероба.