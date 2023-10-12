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18:23, 12 октября 2023Мир

Бывший агент ЦРУ призвал Байдена к переговорам с Путиным

Бывший агент ЦРУ Макговерн: Байдену придется решать вопрос Украины с Путиным

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президенту США Джо Байдену нужно признать, что вопрос Украины можно решить на переговорах с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Макговерн назвал Путина «умным и сдержанным человеком» и заявил, что Вашингтону повезло, что во время переговоров нужно будет иметь дело именно с ним. «Когда придет время, по крайней мере в отношении Украины, придется решать это с ним. Это ключевой момент», — заявил экс-агент ЦРУ.

Ранее Путин обозначил позицию России по переговорам с Украиной. По его словам, Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Киев же, отметил президент, такой инициативы не проявляет.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года Владимир Мединский сообщил о замораживании переговорного процесса. Он отмечал, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.

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    Варвара Кошечкина
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