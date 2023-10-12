Число жертв падения обломков беспилотника под Белгородом возросло

Гладков: ребенок скончался при падении обломков беспилотника ВСУ под Белгородом

Число жертв падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Белгородом возросло до трех, скончался ребенок. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Также глава региона рассказал о состоянии двух пострадавших, они находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Им оказывается вся необходимая помощь. В результате инцидента было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей.

Гладков заявил о переносе нескольких мероприятий в Белгороде в связи с произошедшим. Также он выразил соболезнования близким и родственникам погибших.

В ночь на 12 октября система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду. В результате падения обломков загорелся частный жилой дом. Получивших ранения мужчину и женщину доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Еще два человека получили травмы, не совместимые с жизнью.