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06:39, 12 октября 2023Россия

Число жертв падения обломков беспилотника под Белгородом возросло

Гладков: ребенок скончался при падении обломков беспилотника ВСУ под Белгородом

Фото: «Настоящий Гладков» / Telegram

Число жертв падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Белгородом возросло до трех, скончался ребенок. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Также глава региона рассказал о состоянии двух пострадавших, они находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Им оказывается вся необходимая помощь. В результате инцидента было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей.

Гладков заявил о переносе нескольких мероприятий в Белгороде в связи с произошедшим. Также он выразил соболезнования близким и родственникам погибших.

В ночь на 12 октября система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду. В результате падения обломков загорелся частный жилой дом. Получивших ранения мужчину и женщину доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Еще два человека получили травмы, не совместимые с жизнью.

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    Марина Совина
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