Массовые вымирания связали с астрономическими циклами

Earth-Science Reviews: астрономические циклы связаны с извержениями вулканов

Ученые выяснили, что масштабные изменения климата, которые происходили в истории Земли за последние 260 миллионов лет и приводили к массовым вымираниям, возникли из-за извержений вулканов и последующих экологических кризисов. Геологические явления, в свою очередь, связаны с астрономическими циклами. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth-Science Reviews.

Исследователи проанализировали данные о крупных геологических событиях, включая извержения паводковых континентальных базальтов — крупнейшие извержения лавы, потоки которой охватывают более 500 тысяч квадратных километров. К другим событиям относятся бескислородные явления в океане, когда возникали обширные регионы с дефицитом кислорода, и гипертермальные климатические импульсы, характеризующиеся быстрым повышением глобальной температуры.

Оказалось, что извержения паводковых базальтов, которые происходили каждые 26-33 миллиона лет, часто совпадали с другими явлениями, вызывающими массовые вымирания, что указывает на ключевую роль вулканической активности. В свою очередь, частое совпадение геологических и астрофизических циклов говорит о том, что оно не является случайным. Однако пока остается неизвестным, как изменения в движении планет в Солнечной системе возмущают геологические механизмы Земли.

Авторы подчеркивают, что их выводы не имеют отношения к изменению климата в XX и XXI веках, которое вызвано деятельностью человека. В последний раз масштабное извержение вулканов происходило около 16 миллионов лет назад.