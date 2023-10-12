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18:18, 12 октября 2023Экономика

Обязанные продавать валютную выручку компании не назовут

Песков: указ о продаже валютной выручки и список компаний публиковаться не будет

Фото: Ibrahim Boran / Unsplash

Указ президента России о введении обязательной продажи валютной выручки и перечень экспортеров, которых он коснется, не будет публиковаться и останется закрытым. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Решение сохранить документ под грифом «для служебного пользования», по его словам, было принято «учитывая недружественные действия ряда стран».

Согласно указу Владимира Путина, репатриация выручки вводится сроком на полгода и коснется 43 групп крупнейших экспортеров. Организации будут обязаны представлять в Центробанк и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.

Введение требования обязательной продажи валютной выручки в российском Минфине объяснили необходимостью стабилизировать курс рубля. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, уточнила, что новые правила носят временный и адресный характер. Для малых и средних компаний, а также тех, кто имеет дело с небольшой долей валютной выручки, сохранятся прежние подходы.

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    Дмитрий Воронин
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