Джастина Бибера раскритиковали за сомнительную поддержку Израиля

Бибер написал текст в поддержку Израиля на фоне разрушенных зданий сектора Газа

Канадский певец Джастин Бибер подвергся критике из-за сомнительной поддержки Израиля в военном конфликте. Об этом сообщает The Independent.

Исполнитель опубликовал пост, содержащий текст о том, что он молится за жителей Израиля, который был размещен на фоне разрушенных зданий сектора Газа. После того, как в комментариях артисту объяснили, что в его публикации не так, Бибер удалил пост. Через некоторое время он вновь опубликовал сообщение с поддержкой Израиля, но уже на зеленом фоне.

Ранее сообщалось, что Мадонна, Натали Портман, Кэти Перри и другие звезды поддержали Израиль в войне с ХАМАС.

Утром 7 октября «Исламское движение сопротивление» (ХАМАС) атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны.