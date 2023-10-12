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10:36, 12 октября 2023Культура

Джастина Бибера раскритиковали за сомнительную поддержку Израиля

Бибер написал текст в поддержку Израиля на фоне разрушенных зданий сектора Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Канадский певец Джастин Бибер подвергся критике из-за сомнительной поддержки Израиля в военном конфликте. Об этом сообщает The Independent.

Исполнитель опубликовал пост, содержащий текст о том, что он молится за жителей Израиля, который был размещен на фоне разрушенных зданий сектора Газа. После того, как в комментариях артисту объяснили, что в его публикации не так, Бибер удалил пост. Через некоторое время он вновь опубликовал сообщение с поддержкой Израиля, но уже на зеленом фоне.

Ранее сообщалось, что Мадонна, Натали Портман, Кэти Перри и другие звезды поддержали Израиль в войне с ХАМАС.

Утром 7 октября «Исламское движение сопротивление» (ХАМАС) атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны.

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    Анастасия Астахова
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