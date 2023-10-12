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19:36, 12 октября 2023Забота о себе

Родителей призвали исключить из рациона школьников один вид продуктов

Нутрициолог Ивашкевич: вечером школьников лучше ограничить в сладком

Фото: Pam Menegakis / Unsplash

В рацион школьника необходимо добавлять белковую пищу: мясо, яйца, творог, молоко, а в некоторых продуктах детей нужно ограничить, предупредила родителей нутрициолог, клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич. Ее цитирует NEWS.ru.

Она призвала родителей исключить из рациона школьников вечером один вид продуктов. «После 18 часов вечера лучше ограничить школьника в сладком, чтобы он смог лучше спать. Завтрак же должен быть плотным и обязательно теплым», — сказала Ивашкевич.

Диетолог также отметила, что детям необходимо добавить в рацион белковые продукты, в которых содержится большое количество кальция. «Например, творог, кисломолочные продукты отлично подходят для перекуса, желательно выбирать товары без суперсладких добавок. Обязательно должен быть один полноценный прием мясной или рыбной пищи», — уточнила Ивашкевич.

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Диетолог добавила, что школьникам полезно есть наваристые мясные супы. «Бульоны содержат витамины, микроэлементы и, если речь идет о мясном бульоне, много коллагена, необходимого для костей и связок. Кроме того, суп, приготовленный на овощном или мясном бульоне, — это простой и быстрый способ насытиться», — сказала специалист.

Ранее врачи-диетологи Мелисса Рифкин и Келси Хэмптон перечислили способы, которые помогут навсегда избавиться от сахарной зависимости. В период отказа от сладкого диетологи посоветовали чаще есть жирную пищу.

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    Александра Лисица
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