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14:24, 12 октября 2023Забота о себе

Россиян призвали есть хрен и репу

Фото: Osopolar / Wikimedia

Чтобы меню было разнообразным и сбалансированным, необязательно гнаться за дорогостоящими суперфудами. Вместо этого можно добавить в рацион продукты, которые редко привлекают к себе внимание, например, хрен или репу, призвал токсиколог Михаил Кутушов в интервью изданию «Доктор Питер».

«Очень важно включать в рацион продукты, которые выросли в вашей местности, потому что они содержат те витамины и нутриенты, которые необходимы людям, проживающим в определенном регионе», — объявил врач. По его словам, некоторые из этих продуктов будут полезны для иммунной системы.

Одним из них Кутушов назвал репу. Доктор отметил, что в ней содержится много витамина С, калия и фолиевой кислоты. В репе также есть много клетчатки, которая нужна для правильной работы желудочно-кишечного тракт и иммунной системы.

В репе также есть растительный антибиотик, задерживающий рост некоторых грибков, а еще лизоцим — антимикробное вещество. Также этот продукт нормализует перистальтику, тем самым спасая от дискомфорта после приема пищи. Помните, что если употреблять слишком много этого корнеплода в сыром виде, может возникнуть повышенное газообразование

Михаил Кутушовтоксиколог

Полезным для здоровья также может быть хрен, добавил специалист. Он уточнил, что корень этого растения благоприятно влияет на пищеварение и иммунитет, а также улучшает обмен веществ.

Корень хрена — настоящая природная аптека. Он обладает противовоспалительными свойствами, тем самым укрепляя иммунитет. Кроме того, хрен благоприятно влияет на пищеварение, стимулируя ЖКТ и улучшая обмен веществ

Михаил Кутушовтоксиколог
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Кроме того, врач рекомендовал добавить в меню еще три продукта: амарантовую крупу, полбу и толокно — измельченное в муку зерно овса.

Ранее Михаил Кутушов предупредил, что некоторые популярные диеты могут быть опасны для здоровья. В частности, навредить могут монодиеты, сообщил он.

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    Вера Владзиевская
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