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10:40, 12 октября 2023Силовые структуры

ФСБ пресекла попытку теракта в воинской части российского города

В Архангельске сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта в воинской части

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Архангельске сотрудники ФСБ совместно с коллегами из управления по Северному флоту и полицией пресекли попытку теракта в воинской части. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного УФСБ.

В ведомстве рассказали, что 18-летний россиянин по заданию запрещенной в стране террористической организации пытался поджечь военную технику, которая находится на территории части. Для этого молодой человек использовал самодельную смесь.

Подозреваемого задержали с поличным еще в сентябре. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 205 («Покушение на террористический акт») УК РФ.

Ранее ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины устроить теракт на одном из кораблей Черноморского флота России.

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    Варвара Митина
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