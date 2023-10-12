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09:08, 12 октября 2023Россия

Губернатор прокомментировал обрушение кровли в пермской шахте

Губернатор Махонин: одного человека не удалось спасти из-за аварии на шахте

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал аварию в калийной шахте в Березниках. Комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

«В это время внутри находились горняки. Спасатели сработали оперативно и эвакуировали людей, они находятся в безопасности. Врачи на месте оказали всю необходимую помощь», — сообщил глава региона.

Он добавил, что после обрушения кровли на российской шахте рудник продолжил работу в штатном режиме. Одного горняка спасти не удалось.

Авария на калийной шахте Усть-Яйвинского рудника произошла вечером в среду, 11 октября. Несовместимые с жизнью травмы получил один человек, ликвидациями последствий происшествия занимались 27 спасателей и восемь единиц техники.

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    Анастасия Шейкина
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