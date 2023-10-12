Инстасамка и российские блогерши снялись в нарядах из 2010-х

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, и российские блогерши снялись в популярных в 2010-х годах нарядах. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница предстала перед камерой в облегающем леопардовом платье, черных колготках и остроносых розовых мюлях со шнуровкой и на каблуках. Рядом с ней сидела бывшая жена российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) Дилара Зинатуллина. Девушка примерила синие джинсы скинни и черную футболку с крупным принтом кота.

В свою очередь, инфлюэнсерша Дина Саева выбрала белую майку со стразами и бейсболку, козырек которой повернула назад. А блогерша и модель Карина Карамбейби позировала в белой футболке с логотипом I Love New York и мини-юбке со складками.

Кроме того, в съемке приняли участие блогерши Милана Некрасова и Лиза Анохина и стримерша Аня Утка (Akyuliych). При этом почти все девушки на снимке вытянули вперед губы, нанеся на них и кожу лица светлый тональный крем.

Подписчики высказали свое мнение о фотосессии в комментариях. «Один вопрос: где достали такие вещи?!», «Едем, едем в соседнее село на дискотеку», «Дина не выдержала и стала Тимати [российский рэпер]», «Те самые старшеклассницы в 2015-м», «2010-й», — отметили пользователи сети.

Ранее в октябре Инстасамка показала фото в новом образе, и фанаты описали ее внешность фразой «2012-й возвращается». На размещенных кадрах 23-летняя исполнительница позировала в расстегнутой укороченной шубе, надев капюшон на голову. Также она примерила леопардовый лонгслив, кожаные легинсы, лодочки на шпильках и солнцезащитные очки с черными линзами.