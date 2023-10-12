Израиль пообещал стереть ХАМАС с лица земли

Министр обороны Израиля Галант: ХАМАС в секторе Газа будет стерто с лица земли

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное движение ХАМАС в секторе Газа будет «стерто с лица земли». Об этом сообщает РИА Новости.

«Не может быть ситуации, когда убивают израильских детей, а мы занимаемся своими делами», — отметил министр. Комментируя текущие события, глава ведомства заявил, что подобного «еврейский народ не видел с 1945 года».

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что сектор Газа не должен отличаться от остальных арабских стран, с которыми у Израиля установлены мирные отношения. Посол также назвал глупостью слова о том, что Израиль не может находиться в мирных отношениях с исламскими странами.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе.