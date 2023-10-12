Карл III принес соболезнования народу Израиля после атаки ХАМАС

Король Британии Карл III выразил соболезнования народу Израиля после атаки ХАМАС

Король Великобритании Карл III принес соболезнования народу Израиля в связи с атакой радикального палестинского движения ХАМАС на страну. Об этом сообщил президент Израиля Ицхак Герцог на своей странице в социальной сети Х.

Карл III позвонил израильскому лидеру, чтобы выразить свои соболезнования и «глубокий шок из-за преступных и варварских действий террористической организации ХАМАС».

Ранее президент США Джо Байден назвал нападение ХАМАС на Израиль актом абсолютного зла. «Это сделали кровавые руки террористической организации ХАМАС, целью существования которой является убийство евреев», — заявил он. Американский лидер подтвердил поддержку страны Вашингтоном.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе.