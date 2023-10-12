Карпин прокомментировал победу над сборной Камеруна

Карпин заявил, что матч России с Камеруном прошел бы лучше, если бы не потери

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победу над командой Камеруна. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Создали достаточно много моментов. Было бы еще лучше, если бы не было столько потерь», — оценил игру Карпин.

Ранее 12 октября сборная России обыграла команду Камеруна в товарищеском матче со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 40-й минуте нападающий Федор Чалов. Этот гол стал для него первым за национальную команду.

16 октября российские футболисты проведут в Турции встречу с командой Кении.

11 сентября сборная России уступила со счетом 1:2 олимпийской команде Египта в товарищеском матче. 12 сентября команда сыграла вничью с Катаром — 1:1.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.