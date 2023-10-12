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10:11, 12 октября 2023Спорт

Кузяев рассказал о зарплате во французском «Гавре»

Россиянин Кузяев рассказал, что пошел на понижение зарплаты ради игры в «Гавре»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российский полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев рассказал о зарплате в европейском клубе. Его слова приводит Чемпионат.

«Действительно, по зарплате пришлось пойти на сокращение. Этого факта я не отрицаю», — заявил футболист. При этом он не стал называть конкретные цифры, сочтя это некорректным по отношению к клубу.

30-летний Кузяев перешел в «Гавр» 12 июля. Соглашение с россиянином рассчитано на два года. На данный момент он провел восемь матчей в чемпионате Франции, в которых отметился двумя забитыми мячами.

В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», его контракт с клубом истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.

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    Дарья Коршунова
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