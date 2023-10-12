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12:24, 12 октября 2023Бывший СССР

На Украине в суд передали дело защищавшей УПЦ правозащитницы

На Украине в суд передали дело защищавшей УПЦ правозащитницы Кохановской

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киевская областная прокуратура передала в суд дело правозащитницы Виктории Кохановской, которая поддерживала Украинскую Православную Церковь (УПЦ). Об этом сообщил Союз православных журналистов со ссылкой на областную прокуратуру.

Ее обвиняют в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российской специальной военной операции на Украине. Это грозит ей лишением или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Кохановская активно участвовала в акциях в защиту Киево-Печерской лавры и защищала интересы УПЦ в информационной сфере. В СБУ заявили, что она в своих соцсетях называла конфликт на Украине гражданской войной, а также дискредитировала украинских военных.

После этого ее отправили под домашний арест, позже суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест.

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    Александр Слабиев
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