На Украине в суд передали дело защищавшей УПЦ правозащитницы Кохановской

Киевская областная прокуратура передала в суд дело правозащитницы Виктории Кохановской, которая поддерживала Украинскую Православную Церковь (УПЦ). Об этом сообщил Союз православных журналистов со ссылкой на областную прокуратуру.

Ее обвиняют в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российской специальной военной операции на Украине. Это грозит ей лишением или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Кохановская активно участвовала в акциях в защиту Киево-Печерской лавры и защищала интересы УПЦ в информационной сфере. В СБУ заявили, что она в своих соцсетях называла конфликт на Украине гражданской войной, а также дискредитировала украинских военных.

После этого ее отправили под домашний арест, позже суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест.