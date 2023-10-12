На Украине завели дело против взявшей интервью у Лукашенко журналистки

СБУ завела дело против взявшей интервью у Лукашенко журналистки Панченко

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в госизмене бывшую сотрудницу закрытого телеканала Newsone Диану Панченко, которая брала интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом СБУ сообщила в Telegram-канале.

«На основании новых фактов преступной деятельности следователи сообщили фигурантке о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения)», — говорится в публикации.

В СБУ напомнили, что в январе журналистку Панченко обвинили в оправдании действий России на украинской территории.

Ранее в СБУ заявили, что журналистка, работая на телеканалах экс-депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, распространяла «антиукраинские нарративы». Помимо того, в СБУ указали, что Панченко поддержала российскую спецоперацию и создавала репортажи из Донецка и Мариуполя.