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16:03, 12 октября 2023Силовые структуры

Двоим россиянам дали сроки за осквернение символа воинской славы России

Двоих россиян отправили в колонию за осквернение памятника Вечной Славы

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ставропольском крае двое россиян получили сроки за осквернение символов воинской славы России. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 5 мая два жителя Нефтекумска подошли на алее Славы к объекту культурного наследия «Памятник Вечной Славы» и осквернили его. Вандалов заметили местные жители, сделавшие им замечание и сообщившие о произошедшем в полицию. Злоумышленников задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. Их приговорили к 1,5 и 2 годам колонии-поселения.

Ранее тремя годами лишения свободы за осквернение символов воинской славы России пригрозили балерине Анастасии Волочковой.

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    Владимир Седов
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