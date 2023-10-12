Нюша снялась без одежды и раскрыла секреты стройности

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала новое откровенное фото и раскрыла секреты стройности. Соответствующие истории появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 33-летняя исполнительница предстала обнаженной, прикрыв живот и грудь полотенцем. Кроме того, на фото видно, что звезда отказалась от макияжа.

По словам артистки, для поддержания формы она регулярно занимается спортом и делает массаж. «Каждый находит свой вид тренировки, в моем случае это нагрузка в спортивном зале, после которой мне очень помогает массаж», — пояснила она.

Среди прочего, знаменитость рассказала, что достичь расслабления ей помогают специальные мячи с разной степенью упругости, на которых распределяется вес собственного тела. «Эндосфера может быть как альтернатива массажу, она все равно другая, но воздействие очень классное!» — сообщила Нюша.

В заключение певица добавила, что в ее график входят занятия растяжкой, танцами и йогой.

Ранее в октябре 67-летняя звезда «Папиных дочек» раскрыла секреты красоты фразой «больно все». 67-летняя знаменитость призналась, что посещает косметолога и делает различные омолаживающие процедуры. При этом она подчеркнула, что ни одну из манипуляций не может назвать любимой из-за неприятных ощущений.