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18:39, 12 октября 2023Наука и техника

Определен механизм регенерации конечностей у аксолотлей

Nature Communications: определен механизм регенерации конечностей у аксолотлей

Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны определили механизмы беспрецедентной способности аксолотля к регенерации конечностей, которые бросают вызов давним убеждениям. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Ключевую роль в росте конечностей является структура, называемая «апикально-эктодермальный гребень» (AER). У развивающегося эмбриона позвоночных животных AER формируется из так называемого зачатка конечности и становится основным сигнальным центром, который организует и обеспечивает правильный рост конечностей нового организма. Без AER ни одна конечность не может быть сформирована. Однако до сих пор не было известно, существует ли у он аксолотля.

Исследователи построили атлас транскриптома отдельных клеток нескольких видов, включая аксолотля, человека, мышей, кур и лягушек. Транскриптом представляет собой полный набор транскриптов — молекул матричной РНК, вырабатываемых геномом клетки. Это позволило определить клеточный ландшафт аксолотля в ходе отрастания конечностей.

Оказалось, что у аксолотлей есть клетки, которые по своим свойствам очень похожи на клетки AER и имеют характеристики, аналогичные тем, которые необходимы для развития рук и ног у других видов, включая человека. По словам авторов, ранее считалось, что существует универсальный метод регенерации, однако результаты показывают, что есть несколько механизмов восстановления конечностей.

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    Александр Еникеев
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