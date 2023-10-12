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08:04, 12 октября 2023Среда обитания

Организаторы летних Олимпийских игр установят в Париже гигантские пылесосы

В Париже поставят огромные пылесосы для очистки воздуха во время Олимпийских игр

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Организаторы летних Олимпийских игр в Париже установят в городе гигантские пылесосы для очистки воздуха. Огромные устройства должны облегчить дыхание спортсменам, пишет The Times.

В июне прототипы пылесосов появились рядом со школьной спортплощадкой. Тесты показали, что устройства помогают устранить из воздуха минимум одну треть загрязнения в радиусе нескольких десятков метров. По словам представителя компании-производителя Aérophile Джерома Джакомони, благодаря пылесосам страдающие от астмы дети смогли перестать пользоваться ингаляторами.

Теперь очистители появятся рядом с жилыми помещениями участвующих в играх спортсменов. Таким образом организаторы спортивного мероприятия хотят компенсировать выбросы от перегруженной автомагистрали А86, которая находится в 150 метрах от деревни.

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Очистители всасывают загрязненный воздух и запускают в него электроны, тем самым заставляя мелкие частицы сталкиваться друг с другом. Появляется напряженное электронное поле, которое заставляет их прилипнуть в тарелках внутри пылесосов. Стоимость одного такого устройства составляет 10 тысяч евро (около миллиона рублей).

Ранее члены организации Youth for Climate («Молодежь за климат») залили искусственной кровью здание мэрии Парижа в знак протеста против предстоящих Олимпийских игр.

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    Александра Качан
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