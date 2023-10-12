Киев заявил о пленении бойца ВСУ при попытке высадки в Крыму

Минобороны Украины: бойца ВСУ взяли в плен при попытке высадки десанта в Крыму

Украинский военный попал в плен при попытке высадки десанта в Крыму, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. Об этом пишет РИА Новости.

В Киеве спустя восемь дней признали, что бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в плен при попытке высадки десанта на полуострове. «Новых данных мы обнародовать не будем, но да, можем подтвердить, что есть потери, в том числе пленный», — отметил Юсов.

Воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму 4 октября. Диверсанты ВСУ двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе полуострова. По противнику нанесли удары с воздуха, десант был уничтожен, один диверсант попал в плен.

Комментируя случившееся, глава полуострова Сергей Аксенов поблагодарил за пресечение попытки проникновения диверсантов и сообщил, что взятый в плен боец ВСУ уже дает признательные показания.