Глава Крыма прокомментировал попытку ВСУ высадиться на полуострове

Глава Крыма Аксенов: каждого нарушителя границ России ждет неминуемое наказание

Каждого нарушителя границ России ждет неминуемое наказание. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram, комментируя неудачную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на полуострове.

О предотвращенной атаке на Крым Минобороны сообщило 4 октября.

Аксенов поблагодарил силовиков за пресечение попытки проникновения диверсантов. Взятый в плен боец ВСУ уже дает признательные показания, отметил глава региона.

По данным Минобороны, при попытке высадки ВСУ задействовали три гидроцикла и один катер. Украинские десантники двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе Крыма. По противнику нанесли удары ВКС России, десант был уничтожен, один человек попал в плен.