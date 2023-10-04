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15:26, 4 октября 2023Россия

Глава Крыма прокомментировал попытку ВСУ высадиться на полуострове

Глава Крыма Аксенов: каждого нарушителя границ России ждет неминуемое наказание

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Каждого нарушителя границ России ждет неминуемое наказание. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram, комментируя неудачную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на полуострове.

О предотвращенной атаке на Крым Минобороны сообщило 4 октября.

Аксенов поблагодарил силовиков за пресечение попытки проникновения диверсантов. Взятый в плен боец ВСУ уже дает признательные показания, отметил глава региона.

По данным Минобороны, при попытке высадки ВСУ задействовали три гидроцикла и один катер. Украинские десантники двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе Крыма. По противнику нанесли удары ВКС России, десант был уничтожен, один человек попал в плен.

Оружие России
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    Алан Босиков
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