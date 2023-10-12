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08:53, 12 октября 2023Среда обитания

Известная российская актриса раскритиковала плитку в Москве

Актриса Виктория Верберг предложила поменять плитку в Москве еще раз

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Известная российская актриса Виктория Верберг раскритиковала новую плитку в Москве. Она предложила поменять покрытие еще раз в интервью для «Москвич Mag».

«А то редко ее меняют — надо бы почаще. Я за то, чтобы плитку менять не раз в год, а раз в полгода», — заявила Верберг в ответ на вопрос о том, что ей хотелось бы поменять в столице. Артистка добавила, что после замены качество плитки только ухудшилось.

«Плевать, что с каждым разом она становится кривее и горбатее. Если раньше на ней нельзя было ездить на роликах, то потом стало страшно на самокатах, теперь невозможно не в кроссовках: не дай бог у тебя тонкий каблук — сиди дома. Поэтому менять плитку, конечно, плитку», — пояснила Верберг.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман резко осудил интерьерное решение трех станций московского метро, которые прозвали «подземными туалетами». Речь идет об «Академической», «Новых Черемушках» и «Ленинском проспекте».

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    Александра Качан
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