В ЛНР построили первый полигон для подготовки российских военных

Минобороны: в ЛНР построили первый полигон для подготовки военнослужащих России

Первый штатный полигон для подготовки военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России построили в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Полигон возведен специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России и сдан в эксплуатацию. Новый тренировочный комплекс оснащен новейшими тренажерами и современным оборудованием. Он начал свою работу первым из семи возводимых на территориях ЛНР и ДНР военных полигонов. Строительство остальных продолжается, они будут сданы до конца текущего года.

На полигоне оборудовано учебное тактическое поле для практической отработки действий в ходе ведения боя в городе с различной плотностью застройки. Также здесь создано самое большое в ВС РФ войсковое стрельбище, где можно одновременно проводить занятия по огневой подготовке из всех видов стрелкового оружия и гранатометов с тремя мотострелковыми батальонами. Также на полигоне возведены современные танкодром и автодром.

Как рассказал начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев, новые учебные места оборудованы с учетом опыта проведения специальной военной операции (СВО) и обеспечивают безопасное применение всех видов стрелкового оружия, гранатометов, а также проведение тактических занятий.

На новом полигоне он вручил награды представителям Военно-строительного комплекса, Главного управления боевой подготовки ВС РФ и другим военнослужащим, проявившим себя при строительстве и развитии полигонной инфраструктуры на новых территориях.

В марте Военно-строительная компания (ВСК) Министерства обороны (МО) России заявила о начале работы первой плавучей насосной станции водовода реки Дон — Северский Донец — Донбасс. Работы идут в рамках реализации проекта «Большая вода».

Минобороны прокомментировало ход строительства в конце января 2023-го, заявив, что это уже восьмое по счету сооружение, построенное российскими военными для обеспечения водой жителей территорий ДНР.

