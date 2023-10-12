Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 12 октября 2023Из жизни

Сотрудники крупной больницы превратили ее в порностудию

Фото: Paul Faith / Globallookpress.com

В Великобритании расследуют появление в сети порнороликов, снятых в главной больнице Белфаста. Об этом сообщает Belfast Live.

Скандал в столице Северной Ирландии разразился из-за серии видеороликов откровенного содержания, которые распространились в интернете. Быстро выяснилось, что многочисленные половые акты были сняты в крупнейшей городской больнице, рассчитанной на одновременное пребывание 900 пациентов. Согласно некоторым свидетельствам, клинику в порностудию превратили сотрудники онкологического отделения.

Представители Фонда социальной защиты и охраны здоровья Белфаста заявили, что организация относится к произошедшему очень серьезно и ведет внутреннее расследование. В том же заявлении сказано, что информация об участии медицинского персонала в съемках, может оказаться неточной. То, что порноролики снимались на территории больницы, представители Фонда также пока официально не подтвердили.

Материалы по теме:
В российской клинике годами проводили смертельно опасные аборты. Почему туда шли сотни пациенток?
В российской клинике годами проводили смертельно опасные аборты.Почему туда шли сотни пациенток?
1 февраля 2023
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

«Такие съемки в помещениях Фонда абсолютно неприемлемы. Если выяснится, что видео действительно снимали там, мы примем соответствующие меры», — написали представители Фонда в специальном обращении.

Ранее сообщалось, что жительница итальянского города Падуя украла врачебный халат, чтобы проникнуть в больничную палату и заняться сексом с мужем. Полуобнаженную женщину, которая совокуплялась с пациентом на больничной каталке, обнаружила сестра отделения неотложной помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прибыл в Киргизию

    Российские войска вклинились в оборону ВСУ в районе Клещеевки

    Посол России назвал легкое решение конфликта на Украине

    В ФРГ удивились молчанию правительства на фоне поставок кассетных снарядов ВСУ

    Сотрудники крупной больницы превратили ее в порностудию

    Назван необычный способ укрепить отношения с партнером

    Авиакомпании начнут проверят при задержках из-за неисправности бортов

    Египет отказался открыть границу для беженцев из сектора Газа

    В Госдуме заявили об «агонии» Зеленского из-за безразличия Запада

    Полковник раскрыл нижний температурный предел работы техники ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости