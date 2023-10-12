Сотрудники крупной больницы превратили ее в порностудию

В Великобритании расследуют появление в сети порнороликов, снятых в главной больнице Белфаста. Об этом сообщает Belfast Live.

Скандал в столице Северной Ирландии разразился из-за серии видеороликов откровенного содержания, которые распространились в интернете. Быстро выяснилось, что многочисленные половые акты были сняты в крупнейшей городской больнице, рассчитанной на одновременное пребывание 900 пациентов. Согласно некоторым свидетельствам, клинику в порностудию превратили сотрудники онкологического отделения.

Представители Фонда социальной защиты и охраны здоровья Белфаста заявили, что организация относится к произошедшему очень серьезно и ведет внутреннее расследование. В том же заявлении сказано, что информация об участии медицинского персонала в съемках, может оказаться неточной. То, что порноролики снимались на территории больницы, представители Фонда также пока официально не подтвердили.

«Такие съемки в помещениях Фонда абсолютно неприемлемы. Если выяснится, что видео действительно снимали там, мы примем соответствующие меры», — написали представители Фонда в специальном обращении.

Ранее сообщалось, что жительница итальянского города Падуя украла врачебный халат, чтобы проникнуть в больничную палату и заняться сексом с мужем. Полуобнаженную женщину, которая совокуплялась с пациентом на больничной каталке, обнаружила сестра отделения неотложной помощи.