Предрекший кризис 2008 года финансист назвал худший сценарий для экономики

Экономист Рубини: мир не учитывает риск крупного конфликта на Ближнем Востоке

Втягивание Ирана и Ливана в войну Израиля с радикальной группировкой ХАМАС станет худшим сценарием развития конфликта на Ближнем Востоке и окажет огромное влияние на глобальную экономику. Об этом заявил предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 года экономист Нуриэль Рубини. Его слова приводит Bloomberg.

Главная опасность в настоящее время заключается в том, что инвесторы по всему миру уверены в способности армии Израиля «войти в Газу и избавиться от ХАМАС». По мнению Рубини, глобальные рынки исходят из базового сценария, при котором «Израиль оккупирует сектор, ситуация будет ужасной, но конфликт останется сдержанным». Однако в случае возможного втягивания в войну Ирана и Ливии ситуация может выйти из-под контроля властей ближневосточного государства.

В случае начала боевых действий между Ираном и Израилем поставки нефти из Персидского залива окажутся в уязвимом положении. Прекращение поставок сырья из этого региона приведет к резкому скачку биржевых цен, что станет «стагфляционным шоком и огромной дилеммой для центральных банков». Рубини допустил реализацию подобного сценария, но отказался считать его базовым. «Это не базовый сценарий, но это риск, который не учитывают глобальные рынки», — заключил экономист.

Ранее напряженность на глобальном нефтерынке из-за войны Израиля с ХАМАС предрекли в Международном энергетическом агентстве (МЭА). Аналитики организации заявили, что в случае затягивания боевых действий под ударом может оказаться мировая морская торговля нефтью. Это обусловлено тем, что на Ближневосточный регион приходится более трети глобальных потоков сырья. В случае образования дефицита предложения в МЭА пообещали ответные действия, включая высвобождение странами-членами стратегических запасов сырья и введение мер по ограничению спроса.

До этого об угрозе для мировой экономики от затягивания войны на Ближнем Востоке предупреждала первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. По ее словам, в случае перерастания войны в более широкий конфликт мировое сообщество может столкнуться со значительным увеличением биржевой стоимости сырья. Это, в свою очередь, приведет к замедлению темпов роста глобального ВВП на 0,15 процентного пункта и создаст дополнительные инфляционные риски для экономики.

Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались 7 октября после массированных ракетных ударов со стороны представителей радикальной группировки. К настоящему времени сектор Газа находится в полной блокаде, а более пяти тысяч человек получили ранения различной степени тяжести. Для продолжения боевых действий власти Израиля мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов для ликвидации всех военачальников ХАМАС силами ЦАХАЛ.