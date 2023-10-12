Препарату от диабета нашли еще одно применение

Препарат от диабета оказался эффективным против болезней и старения десен

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что лекарство от диабета и ожирения эффективно против заболеваний десен и их старения. Выводы исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine.

В ходе работы команда сосредоточилась на препарате метформине, который обычно применяется для лечения диабета второго типа. Оказалось, что вещество способно регулировать метаболизм сахара не только в крови, но и в полости рта. Использование лекарства на мышах показало значительную защиту от потери костной массы во время заболевания пародонта и профилактику возрастной потери костной массы.

Последующие испытания на пациентах с заболеваниями десен без диабета продемонстрировали улучшение клинических результатов при лечении заболеваний десен, а также контроль уровня сахара и воспаления во рту и теле (даже при большом количестве бактерий во рту).

Кроме того, метформин способен контролировать увеличение веса и уровня сахара. Авторы считают, что препарат можно использовать для одновременной профилактики системных заболеваний и заболеваний полости рта.

В июне 2023 года сотрудники Гетеборгского университета выявили, что лекарство от ожирения может применяться для лечения алкоголизма. В испытаниях на грызунах препарат давал одинаково выраженный эффект как у самцов, так и у самок.