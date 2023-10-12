Особняк из «Дневников принцессы» решили продать

TMZ: цену на дом из фильма «Дневники принцессы» снизили на 2,4 миллиона долларов

Особняк со съемок подростковой комедии «Дневники принцессы» в Сан-Франциско вновь выставлен на продажу. С марта его цена снизилась на 2,4 миллиона долларов, пишет издание TMZ.

Сейчас стоимость виллы с 12 комнатами составляет 6,5 миллиона долларов. Построенная сто лет назад, она располагается на окраине национального парка Пресидио у подножия моста Золотые Ворота. Интерьеры выполнены в стиле бозар, а из окон открывается вид на залив Сан-Франциско. В доме, занимающем 423 квадратных метра, есть четыре спальни, рабочий кабинет, две столовые — одна внутри, а другая на крыше вместе с дополнительной гостиной.

В 2001 году дом служил фасадом средней школы во время съемок диснеевской киноленты с Энн Хэтэуэй в главной роли. В основу сюжета легла история девочки-подростка, которая внезапно узнает, что она наследница престола королевства Дженовия. В ноябре 2022 года студия решила продолжить работу над серией фильмов «Дневники принцессы».

В 2021 году самый богатый индиец Мукеш Амбани выкупил поместье в графстве Бакингемшир за 79 миллионов долларов. Оно служило декорациями для «Бондианы» — в 60-х с Шоном Коннери и в 90-х с Пирсом Броснаном. Также там проходили съемки комедии «Дневник Бриджит Джонс» и сериала «Корона».