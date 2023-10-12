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19:41, 12 октября 2023Наука и техника

Запуск миссии Psyche перенесли

НАСА перенесло запуск миссии Psyche к астероиду Психея из-за непогоды

Фото: NASA

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и компания SpaceX перенесли запуск автоматической межпланетной станции (АМС) Psyche к астероиду 16 Психея на 13 октября. Об этом сообщает ТАСС.

«НАСА и SpaceX отменяют запланированный на 12 октября запуск миссии Psyche из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.

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Запуск планируют произвести 13 октября в 10:19 по времени восточного побережья США (17:19 по московскому).

Согласно планам НАСА, станция Psyche должна достигнуть астероида в июле 2029 года. АМС, оснащенная спектрометром нейтронного и гамма-излучения, а также магнитометром, будет изучать небесное тело в течение двух лет. Специалисты предположили, что астероид состоит в основном из металла.

В конце сентября стало известно, что запуск Psyche отложили на неделю из-за необходимости обновления конфигурации двигателей станции.

В июле издание ArsTechnica сообщило, что НАСА отменило попутную для станции Psyche миссию Janus. На миссию, включающую в себя аппараты Serenity и Mayhem, потратили более 50 миллионов долларов.

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    Даниил Иринин
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