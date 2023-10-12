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02:49, 12 октября 2023Россия

Раскрыто состояние пострадавших после попытки атаки БПЛА под Белгородом

Гладков: после срыва атаки БПЛА под Белгородом мужчина в коме, у женщины перелом

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Стало известно о состоянии двух пострадавших после срыва попытки атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Белгородскую область. Эту информацию раскрыл губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга», — рассказал Гладков, добавив, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В ночь на 12 октября система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа на подлете к городу. В результате падения обломков загорелся частный жилой дом. Получивших ранения мужчину и женщину доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Все оперативные службы работают на месте происшествия, разгребая завалы.

Ранее губернатор Гладков сообщил, что под завалами обрушившегося дома может находиться ребенок. Еще два человека получили травмы, не совместимые с жизнью, их тела достали из-под завалов.

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    Александра Синицына
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