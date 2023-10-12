Назван необычный способ укрепить отношения с партнером

Любящие партнеры готовы пойти на многое ради друг друга, но только не меняться местами в кровати, рассказали психолог, эксперт по сну Шелби Харрис и эксперт по отношениям Кортни Хурин. Однако в интервью для издания Bustle они заявили, что перемена мест помогает укрепить отношения с партнером.

По словам Харрис, люди привыкают спать на определенной стороне кровати по многим причинам: от расположения мебели в комнате до привычки быстро засыпать на любимой стороне. Из-за перемены положения тела у человека может даже ухудшиться качество сна, уточнила она.

В то же время эксперт по отношениям Кортни Хурин заверила: готовность поменяться местами в постели по просьбе партнера способна еще больше сблизить любящих людей.

Отношения основаны на компромиссе, и способность адаптироваться к потребностям партнера всегда сближает. Согласие перейти на другую сторону демонстрирует желание сделать комфорт любимого человека приоритетом, что помогает партнеру почувствовать себя особенным Кортни Хурин эксперт по отношениям

По словам Хурин, во время обмена местами можно попробовать новые секс-позы, что добавит отношениям пикантности. Она добавила, что необязательно меняться местами часто, достаточно одного раза в несколько недель.

Однако эксперт по сну предупредила: если партнер не может полноценно отдохнуть на новой для себя стороне кровати, не стоит продолжать эксперимент. «Опыт смены сторон у каждого разный. Есть вероятность, что, если настаивать на смене позиций против воли партнера, это может вызвать у него негодование. Поэтому после начала эксперимента обязательно необходимо интересоваться впечатлениями друг друга», — рекомендовала психолог.

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