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05:00, 12 октября 2023Забота о себе

Назван необычный способ укрепить отношения с партнером

Фото: Torwaistudio / Shutterstock / Fotodom

Любящие партнеры готовы пойти на многое ради друг друга, но только не меняться местами в кровати, рассказали психолог, эксперт по сну Шелби Харрис и эксперт по отношениям Кортни Хурин. Однако в интервью для издания Bustle они заявили, что перемена мест помогает укрепить отношения с партнером.

По словам Харрис, люди привыкают спать на определенной стороне кровати по многим причинам: от расположения мебели в комнате до привычки быстро засыпать на любимой стороне. Из-за перемены положения тела у человека может даже ухудшиться качество сна, уточнила она.

В то же время эксперт по отношениям Кортни Хурин заверила: готовность поменяться местами в постели по просьбе партнера способна еще больше сблизить любящих людей.

Отношения основаны на компромиссе, и способность адаптироваться к потребностям партнера всегда сближает. Согласие перейти на другую сторону демонстрирует желание сделать комфорт любимого человека приоритетом, что помогает партнеру почувствовать себя особенным

Кортни Хуринэксперт по отношениям
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По словам Хурин, во время обмена местами можно попробовать новые секс-позы, что добавит отношениям пикантности. Она добавила, что необязательно меняться местами часто, достаточно одного раза в несколько недель.

Однако эксперт по сну предупредила: если партнер не может полноценно отдохнуть на новой для себя стороне кровати, не стоит продолжать эксперимент. «Опыт смены сторон у каждого разный. Есть вероятность, что, если настаивать на смене позиций против воли партнера, это может вызвать у него негодование. Поэтому после начала эксперимента обязательно необходимо интересоваться впечатлениями друг друга», — рекомендовала психолог.

Ранее терапевт Алексей Безымянный посоветовал уставшим от работы людям заниматься сексом. Он отметил, сон и секс — базовые инструменты для восполнения сил и сохранения здоровья.

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    Вера Владзиевская
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