Россиян предупредили о возможном росте стоимости чашки кофе

Эксперт Бородай: чашка кофе в России может подорожать на 10-15 %

Стоимость чашки кофе в России может вырасти из-за курса рубля, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

Подорожание на 10-15 процентов возможно в четвертом квартале этого года или в первом квартале следующего. Оно произойдет, если курс доллара останется в вилке 95-105 рублей, уверен совладелец компании «Сварщица Екатерина» Дмитрий Бородай.

При этом эксперт считает, что кофейни отыграют этот рост раньше. Они менее чувствительны к ростам цен и могут позволить себе увеличить стоимость чашки кофе на 10 рублей, потеряв при этом маржинальность.

Бородай указал и на рост стоимости кофе из-за региональных факторов. Например, в прошлом году взлетела цена на сорт «Эфиопия» из-за двукратной разницы официального и реального курса эфиопского быра. Сейчас начинается сбор урожая, поэтому кофе может подешеветь.

Он также заявил, что за последние четыре месяца глобальный рынок арабики снизился на 15-17 процентов. Рост цен на кофе в России же вызван курсовыми разницами. «При таком росте доллара он и дальше будет расти», — подчеркнул эксперт.

Для удержания клиентам кофейням выгодно максимально оттягивать рост стоимости кофе, уверена владелица сети кофеен в Москве Кристина Козлова. Цены на рынке выросли на все, в отличие от зарплат, указала она. По словам эксперта, минимальное увеличение стоимости составит 10 процентов. Это связано не только с повышением стоимости зерна, но и упаковки для кофе на вынос, а также молочной продукции и других ингредиентов.

Она также заявила, что в кофейнях в настоящее время снижается качество зерна из-за попыток найти более дешевых поставщиков. Такая ситуация дает кофейням пространство для выбора: поднять стоимость или снизить марку и пересмотреть издержки.

При этом Михаил Глухов, директор по маркетингу компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti, выразил сомнения в том, что в кофейнях произойдет потеря качества зерна. «В зоне риска, вероятнее, окажутся игроки, работающие исключительно с зерном класса спешалти», — считает он. Эксперт также отметил, что в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса себестоимость кофе в цене чашки мала и составляет от 5 до 20 процентов.

Ранее о том, что кофейни в скором времени снизят требования к качеству кофе, ранее предупреждал менеджер по продажам компании-импортера RTC-Trading Сергей Рыбенко. Это произойдет под влиянием роста цен и колебаний курса валют, уверен он.