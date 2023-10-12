Россиянам раскрыли повышающую риск сердечных заболеваний привычку

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл россиянам ошибку, которая повышает риск сердечных заболеваний. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он предупредил, что привычка плохо ухаживать за полостью рта может стать причиной проблем с сердцем. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи предположила, что плохая гигиена рта повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. «Это действительно так, люди, страдающие пародонтозом, например, значительное чаще страдают от заболеваний сердца», — подтвердил специалист предположение девушки.

Ранее Агапкин назвал препараты, после приема которых опасно садиться за руль. Медик отметил, что внимательными нужно быть тем, кто принимает препараты для здоровья сердца и контроля артериального давления. Врач посоветовал водителям тщательно изучать побочные эффекты препаратов, которые они принимают.

Перед этим Агапкин раскрыл неочевидный признак проблем с сердцем. Как отметил врач, о сердечных заболеваниях может свидетельствовать посинение ногтей.