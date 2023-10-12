Россиянкам назвали лучшую обувь на осень

Стилистка Скорокосова назвала грубые ботинки и сапоги-трубы модными осенью

Стилистка Ольга Скорокосова назвала россиянкам лучшую обувь на осень 2023 года. Ее комментарий публикует «ФедералПресс».

По словам эксперта, особенно актуальными в текущем сезоне стали грубые ботинки в панковском стиле, оформленные шнуровкой и пряжками. «Такая обувь будет отлично сочетаться не только с джинсами и спортивной одеждой, но и с женственными платьями и юбками, что придаст образу изюминку», — отметила собеседница издания.

Кроме того, в моду вошли сапоги-трубы с широким голенищем длиной до середины бедра, которые можно комбинировать с мини-юбками и короткими шортами. В то же время популярными остаются оксфорды, дерби и ботильоны на устойчивой подошве, заключила специалистка.

Ранее в октябре стилистка Лена Червова назвала россиянам способы выбрать обувь на осень. В первую очередь эксперт посоветовала обратить внимание на изделия на массивной платформе. В то же время следует избегать обуви из натуральной кожи, замши и ткани.