Самая дешевая студия в «Москве-Сити» подорожала на четыре миллиона за неделю

Жилье в Москве-Сити площадью 8,4 «квадрата» подорожало на 4,4 миллиона за неделю

Самая маленькая по площади квартира, продаваемая на данный момент в одном из небоскребов делового центра «Москва-Сити», подорожала более чем на четыре миллиона менее чем за неделю. Внимание на это обратил Telegram-канал «Москва сегодня».

Через шесть дней после публикации сообщений о том, что выставленная на продажу микростудия метражом 8,4 «квадрата» в «Москве-Сити» является самой дешевой в деловом центре, автор объявления поднял ее цену на 4,4 миллиона рублей. Таким образом, жилье, за покупку которого неделей ранее просили 7,8 миллиона рублей, стало стоить 12,2 миллиона рублей.

Известно, что микроапартаменты расположены на 42-м этаже башни жилого комплекса «Город столиц». Внутри есть кровать шириной 140 сантиметров, маленькая прихожая с шкафом, кухонная зона без плиты и санузел с душем. В квартире также имеется панорамное окно, однако подойти к нему вплотную не получится — почти все пространство занято кроватью. По словам продавца, отделка в студии выполнена из материалов высокого качества, а обустроенные в ней мебель и техника относятся к премиум-классу.

В октябре аналитики компании «Индикаторы рынка недвижимости» пришли к выводу, что площадь самой маленькой квартиры в новостройке, зарегистрированной в августе в Москве, составила 15,7 квадратного метра.