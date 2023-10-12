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23:41, 12 октября 2023Спорт

Сборная Белоруссии сыграла вничью с Румынией в матче квалификации Евро

Белоруссия сыграла вничью со счетом 0:0 с Румынией в матче квалификации Евро

Фото: George Calin / Reuters

Сборная Белоруссии сыграла вничью с командой Румынии в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Будапеште. Команды не смогли поразить ворота соперников, игра завершилась со счетом 0:0.

Сборная Белоруссии после семи матчей занимает четвертое место в группе I, набрав 5 очков. Румыния расположилась на второй строчке. В активе команды 13 очков. Лидерство в группе удерживает Швейцария, набравшая 14 баллов.

В параллельном матче Испания обыграла Шотландию (1:0), Албания разгромила Чехию (3:0), а НорвегияКипр (4:0), Турция оказалась сильнее Хорватии (1:0). Сборная Косово в свою очередь победила Андорру (3:0), а польские футболисты со счетом 2:0 обыграли команду Фарерских Островов.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии. В финальном матче команда в серии пенальти обыграла Англию.

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    Ксения Курашкина
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