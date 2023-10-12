Производитель пастилы из России рассказала о претензиях Apple

Основательница ecoApple Салтыкова рассказала, что в шоке от претензий Apple

Регистрируя торговый знак, орловская компания по производству пастилы и других фруктовых сладостей ecoApple, максимально старалась избежать схожести с американской корпорацией Apple. Основательница бизнеса Людмила Салтыкова была в шоке, когда получила претензию от IT-гиганта. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».

Женщина рассказала, что ей в наследство от отца достался фруктовый сад. Микробизнес начался с одной сушилки на кухне в 2016 году, когда ее годовалому сыну поставили тяжелый диагноз, требующий дорогостоящей реабилитации.

«Нужно было просто где-то брать деньги. Приснился папа, сказал: «Сушите яблоки». Приняли решение попробовать. Нужно было как-то назвать себя в соцсетях. У нас экологичные яблоки, не обрабатываем, никаких пестицидов не используем, а большинство соцсетей по-английски. Сидя на кухне с одной сушилкой, я набираю «ecoApple». Мы начали продажи, никто ни о какой торговой марке тогда не думал, наши планы были — продать мешок сушеных груш и мешок яблок и заработать ребенку на 21-дневный курс массажа», — вспомнила она.

Продажи росли, и спустя два года было принято решение зарегистрировать компанию. Варианта рассматривать другие наименования не было, так как ecoApple уже знали и оно стало нарицательным, объяснила собеседница «Ленты.ру». Чтобы избежать схожести с торговым знаком корпорации Apple, основательница ecoApple специально решила не ставить пробел между словами. Яблоко нарисовали в букве «О», нарисовали веточку, сделали другой листик.

Фрагмент возражения Apple Людмила Салтыкова предоставила «Ленте.ру»

Компанию зарегистрировали 11 сентября 2018 года. Как пояснила Салтыкова, исковая давность торговых знаков составляет 5 лет. То есть возражения можно подать только в течение этого срока. «И вы представляете, 5 лет ровно выходит 11 сентября 2023, и ровно в этот день корпорация Apple подает свое возражение», — обратила внимание она.

«Когда я увидела это возражение, я очень удивилась, потому что там анализируется наш знак разодранный по частям. Отдельно слово Apple, отдельно яблоко, не вставленное в букву «О». Все очень странно. Мы зарегистрировали свою торговую марку по всем правилам. Наш знак имел право на существование. Честно говоря, я боюсь, мы микрокомпания, напротив нас стоит гигант, целая корпорация. Процесс очень сложный, как нам отстоять свой знак, я не представляю. На войну всегда нужны не только силы моральные, но и финансовые средства, а они у нас очень сильно ограничены», — поделилась основательница ecoApple.

О том, что американская корпорация Apple потребовала аннулировать торговый знак орловской фирмы ecoApple, сама компания сообщила в соцсетях.

Председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что у российской компании есть шансы против Apple, при этом им стоит «готовиться к войне» с корпорацией.