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14:27, 12 октября 2023Россия

Производитель пастилы из России рассказала о претензиях Apple

Основательница ecoApple Салтыкова рассказала, что в шоке от претензий Apple

Фото: Brian Wegman / Unsplash

Регистрируя торговый знак, орловская компания по производству пастилы и других фруктовых сладостей ecoApple, максимально старалась избежать схожести с американской корпорацией Apple. Основательница бизнеса Людмила Салтыкова была в шоке, когда получила претензию от IT-гиганта. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».

Женщина рассказала, что ей в наследство от отца достался фруктовый сад. Микробизнес начался с одной сушилки на кухне в 2016 году, когда ее годовалому сыну поставили тяжелый диагноз, требующий дорогостоящей реабилитации.

«Нужно было просто где-то брать деньги. Приснился папа, сказал: «Сушите яблоки». Приняли решение попробовать. Нужно было как-то назвать себя в соцсетях. У нас экологичные яблоки, не обрабатываем, никаких пестицидов не используем, а большинство соцсетей по-английски. Сидя на кухне с одной сушилкой, я набираю «ecoApple». Мы начали продажи, никто ни о какой торговой марке тогда не думал, наши планы были — продать мешок сушеных груш и мешок яблок и заработать ребенку на 21-дневный курс массажа», — вспомнила она.

Продажи росли, и спустя два года было принято решение зарегистрировать компанию. Варианта рассматривать другие наименования не было, так как ecoApple уже знали и оно стало нарицательным, объяснила собеседница «Ленты.ру». Чтобы избежать схожести с торговым знаком корпорации Apple, основательница ecoApple специально решила не ставить пробел между словами. Яблоко нарисовали в букве «О», нарисовали веточку, сделали другой листик.

Фрагмент возражения Apple

Фрагмент возражения Apple

Людмила Салтыкова предоставила «Ленте.ру»

Компанию зарегистрировали 11 сентября 2018 года. Как пояснила Салтыкова, исковая давность торговых знаков составляет 5 лет. То есть возражения можно подать только в течение этого срока. «И вы представляете, 5 лет ровно выходит 11 сентября 2023, и ровно в этот день корпорация Apple подает свое возражение», — обратила внимание она.

«Когда я увидела это возражение, я очень удивилась, потому что там анализируется наш знак разодранный по частям. Отдельно слово Apple, отдельно яблоко, не вставленное в букву «О». Все очень странно. Мы зарегистрировали свою торговую марку по всем правилам. Наш знак имел право на существование. Честно говоря, я боюсь, мы микрокомпания, напротив нас стоит гигант, целая корпорация. Процесс очень сложный, как нам отстоять свой знак, я не представляю. На войну всегда нужны не только силы моральные, но и финансовые средства, а они у нас очень сильно ограничены», — поделилась основательница ecoApple.

О том, что американская корпорация Apple потребовала аннулировать торговый знак орловской фирмы ecoApple, сама компания сообщила в соцсетях.

Председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что у российской компании есть шансы против Apple, при этом им стоит «готовиться к войне» с корпорацией.

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    Екатерина Смирная
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