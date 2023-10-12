Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:14, 12 октября 2023Среда обитания

Россияне бросились скупать жилье в одной европейской стране

EFE: число российских сделок с жильем в Испании выросло на 50 процентов

Фото: tolotola / Shutterstock / Fotodom

Россияне бросились скупать жилье в Испании — в первой половине 2023 года число сделок с недвижимостью в этой европейской стране выросло на 50,2 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. Такие данные приводит Генеральный совет нотариусов (Consejo General del Notariado), пишет агентство EFE.

По данным специалистов, покупатели из России совершили 2200 сделок с испанской недвижимостью — это максимальный показатель за последние девять лет. При этом россияне платили за объекты в стране больше, чем все другие иностранцы — в среднем около 2300 евро за один квадратный метр. Эта сумма оказалась самой высокой за 13 лет.

Украинцы тоже стали чаще покупать жилье в королевстве. По данным Генерального совета нотариусов, с января по июнь 2023 года граждане этой страны заключили 1760 сделок — на 41,5 процента больше показателя за аналогичный период годом ранее.

Ранее сообщалось, что в Финляндии россияне, наоборот, резко расхотели покупать жилье. Так, количество сделок с недвижимостью в этой европейской стране сократилось до минимума за 20 лет — граждане России приобрели всего 64 объекта.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве собрались открыть еще 17 станций метро. Где и когда их построят?

    Женщина засунула в рот слишком много зефира и перестала дышать

    Турция пообещала НАТО ратифицировать принятие Швеции в альянс

    Врач предупредила об опасности куркумы

    Суд оштрафовал Невзорова на 40 тысяч рублей

    В России захотели создать межведомственные штабы гражданской обороны

    Наркодилер сломал позвоночник при попытке сбежать от российских полицейских

    Стало известно об угрозе частичной остановки работы ВПК Украины

    Столтенберга шокировали неопубликованные Израилем кадры нападения боевиков ХАМАС

    Журналисты удивились словам Зеленского о коррупции на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости