Россияне бросились скупать жилье в одной европейской стране

EFE: число российских сделок с жильем в Испании выросло на 50 процентов

Россияне бросились скупать жилье в Испании — в первой половине 2023 года число сделок с недвижимостью в этой европейской стране выросло на 50,2 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. Такие данные приводит Генеральный совет нотариусов (Consejo General del Notariado), пишет агентство EFE.

По данным специалистов, покупатели из России совершили 2200 сделок с испанской недвижимостью — это максимальный показатель за последние девять лет. При этом россияне платили за объекты в стране больше, чем все другие иностранцы — в среднем около 2300 евро за один квадратный метр. Эта сумма оказалась самой высокой за 13 лет.

Украинцы тоже стали чаще покупать жилье в королевстве. По данным Генерального совета нотариусов, с января по июнь 2023 года граждане этой страны заключили 1760 сделок — на 41,5 процента больше показателя за аналогичный период годом ранее.

Ранее сообщалось, что в Финляндии россияне, наоборот, резко расхотели покупать жилье. Так, количество сделок с недвижимостью в этой европейской стране сократилось до минимума за 20 лет — граждане России приобрели всего 64 объекта.